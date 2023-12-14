Участие в семинаре ´Организация деятельности научного общества учащихся и его взаимодействие с учреждениями высшего образован...

Участие в семинаре ´Организация деятельности научного общества учащихся и его взаимодействие с учреждениями высшего образования´Эффективным педагогическим опытом по организации проектной и исследовательской деятельности в рамках научного общества с участниками семинара, проходившего 08.
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