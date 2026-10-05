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Демидов пропустит сегодняшнюю тренировку «Монреаля». Форварду предоставили день для восстановления

Нападающий Иван Демидов не примет участие в сегодняшней тренировке « Монреаля ». Канадский клуб предоставил 20-летнему форварду день для восстановительных процедур.

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