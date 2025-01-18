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Мичков – 2-я звезда с матча «Нью-Джерси»: 14-й гол в сезоне, «плюс 1», бросок и блок за 12:58. Он вышел на 1-е место в гонке снайперов среди новичков НХЛ

Нападающий «Филадельфии» забил гол в игре с «Девилс» (3:1). Он провел на льду 12:58 (полезность «плюс 1»), отметился 1 броском по воротам, заблокировал 1 бросок соперника, а также допустил 1 потерю шайбы.

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