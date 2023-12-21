Зеленскому больше не стоит надеяться на США — бывший советник Кучмы

Президенту Украины Владимиру Зеленскому больше не стоит надеяться на США, поскольку американская поддержка продолжит снижаться, а Белый дом, вероятно, будет настаивать на завершении конфликта, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.