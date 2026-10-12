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Царьград

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Сбой в РЖД: жители Ростова не могут купить билеты онлайн

Сбой в РЖД: жители Ростова не могут купить билеты онлайн

Утром 12 октября при попытке оплатить билет на поезд Ростов — Санкт-Петербург через приложение РЖД система начала выдавать ошибку.

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