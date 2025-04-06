Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В центре Донецка нашли нефть, прям в квартире Впрочем, искать было легко - просто открыть кран и увидеть вместо воды вот такое «черное золото».
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В центре Донецка нашли нефть, прям в квартире Впрочем, искать было легко - просто открыть кран и увидеть вместо воды вот такое «черное золото».
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