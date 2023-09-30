На запорожском направлении ВС РФ уничтожили две западные артсистемы

Согласно информации от Министерства обороны Российской Федерации, российские вооруженные силы уничтожили несколько артиллерийских систем, включая американскую гаубицу M119 и британскую артиллерийскую установку FH70, а также две гаубицы Д-30 и одну установку Мста-Б Вооруженных Сил Украины в районе запорожского направления в ходе контрбатарейной борьбы.