Свитолина потерпела поражение в финале турнира в Окленде

Элина Свитолина в финальном матче турнира в Окленде в трёх сетах уступила Кори Гауфф. В Окленде (Новая Зеландия, США) завершился финальный матч хардового турнира категории WTA-250 в женском одиночном разряде, в котором Элина Свитолина встречалась с Кори Гауфф.