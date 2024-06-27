НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Немов об Играх БРИКС: «Мы организовали достойные соревнования. Кто приехал – тот приехал. Победителей не судят, но это хороший задел на то, что мы открыты»

Соревнования проходили с 12 по 23 июня. – Как оцените уровень соревнований у гимнастов на Играх БРИКС в Казани? – Практически весь основной состав нашей страны выступал на этих соревнованиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх