Мерц подчеркнул, что его основная тревога связана не с экономическими проблемами Германии, положением в Евросоюзе или отношениями с США и Китаем, а именно с воздействием российских действий на социальные процессы в стране.
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