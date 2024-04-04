Axios: Байден был зол на Нетаньяху перед телефонным разговором

Президент США Джо Байден разозлился на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед телефонными переговорами из-за удара ЦАХАЛ по сотрудникам НКО World Central Kitchen (WCK) на территории сектора Газа.
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