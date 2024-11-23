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Царьград

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Месяц с убийства таксистки в Коркино: цыгане снова нападают?

Месяц с убийства таксистки в Коркино: цыгане снова нападают?

23 октября цыгане зарезали 40-летнюю Елену, мать двоих несовершеннолетних детей. Рассказываем, что происходит в этом городе Челябинской области сейчас.

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