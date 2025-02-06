❄️ Крымские дороги обрабатывают реагентами против гололёда На дежурстве 80 единиц техники «Крымавтодора», ведется обработка опасных участков дорог.
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❄️ Крымские дороги обрабатывают реагентами против гололёда На дежурстве 80 единиц техники «Крымавтодора», ведется обработка опасных участков дорог.