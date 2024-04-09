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Макрон призвал Вучича к тесному согласованию решений с ЕС

Макрон призвал Вучича к тесному согласованию решений с ЕС

Французский лидер Эммануэль Макрон призвал Сербию не сомневаться, что ее будущее в Евросоюзе, при этом страна должна подтвердить свой стратегический выбор, в частности, ей стоит начать более тесное согласование решений в области внешней политики.

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Комментарии
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АТ
Александр Ткаченко
Раздолбали, развалили, Сербию, а теперь зовут дружить с ЕС.  В одиночку лодыхать не климат, вот и ищут дурачков.
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