Макрон призвал Вучича к тесному согласованию решений с ЕС

Французский лидер Эммануэль Макрон призвал Сербию не сомневаться, что ее будущее в Евросоюзе, при этом страна должна подтвердить свой стратегический выбор, в частности, ей стоит начать более тесное согласование решений в области внешней политики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии