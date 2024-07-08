13 голливудских версий конца света

Всевозможных теорий конца света существует бесчисленное множество. Некоторые из них выглядят весьма правдоподобно и опираются на достаточно серьезную научную базу, другие представляют собой фантастику чистой воды.
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