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Соратник Кадырова заявил о больших потерях ВСУ в Курской области

Соратник Кадырова заявил о больших потерях ВСУ в Курской области

Алаудинов заявил о больших потерях ВСУ в районе Суджи Курской области Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил о больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Суджи в Курской области.

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