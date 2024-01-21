Бойцы ВДВ сбили на Херсонском участке два разведывательных дрона ВСУ

Отряд ПВО подразделения Воздушно-десантных войск Вооружённых сил Российской Федерации поразил два применявшихся для сбора разведданных БПЛА нацистов ВСУ на Херсонском участке линии боевого соприкосновения.
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