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Хамзаев призвал лишить Галкина* гражданства после участия в украинской свадьбе

Хамзаев призвал лишить Галкина* гражданства после участия в украинской свадьбе

Депутат Султан Хамзаев предложил ввести механизм отзыва российского гражданства для граждан, «публично ненавидящих Россию».

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Комментарии
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Наталья Волкова
Депутаты лучше б разобрались с миллионным стадом окупировавших Россию мигрантов, а Галкин- Пугалкин давно здесь не живет и уж забыли о нем. Экая необходимость именно сейчас им заниматься. Пусть скоморошничает, решатся основные проблемы и за галкина можно взяться. Страна погрязла в бабуиновой осаде, а тут всей думой решают, как быть с галкиным. Самим то не смешно или других тем уже не осталось?
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16 час.

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