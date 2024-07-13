Депутат Султан Хамзаев предложил ввести механизм отзыва российского гражданства для граждан, «публично ненавидящих Россию».
Хамзаев призвал лишить Галкина* гражданства после участия в украинской свадьбе
Комментарии
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Наталья Волкова
Депутаты лучше б разобрались с миллионным стадом окупировавших Россию мигрантов, а Галкин- Пугалкин давно здесь не живет и уж забыли о нем. Экая необходимость именно сейчас им заниматься. Пусть скоморошничает, решатся основные проблемы и за галкина можно взяться. Страна погрязла в бабуиновой осаде, а тут всей думой решают, как быть с галкиным. Самим то не смешно или других тем уже не осталось?
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