В Третьяковской галерее пройдет встреча об истории цветочного декора

Третьяковская галерея 3 сентября проведет встречу «Интерьер с историей: секреты цветочного декора». Участникам расскажут, как букеты в интерьерах и на картинах отражали моду, общественные привычки и события разных эпох.
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