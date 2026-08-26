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Daily Moscow

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В Третьяковской галерее пройдет встреча об истории цветочного декора

В Третьяковской галерее пройдет встреча об истории цветочного декора

Третьяковская галерея 3 сентября проведет встречу «Интерьер с историей: секреты цветочного декора». Участникам расскажут, как букеты в интерьерах и на картинах отражали моду, общественные привычки и события разных эпох.

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