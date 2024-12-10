О «Русской Общине»

ИН

Ирина Некрасова

Руки прочь от РО! Только на нее и остается русским уповать, когда нигде больше не найти справедливости и защиты. На полицию и чиновников надежды давно НЕТ, им свой карман важнее судеб сограждан. А политика государства внушает опасения, что нас хотят заместить сразиатами и кавказцами, иначе никак не объяснить школы и детсады, битком набитые их отпрысками, поликлиники, где русские лица уже в меньшинстве, рынки, кишмя кишащие чернотой, целые районы в городах, оккупированные пришельцами, и т.д. и т.п. И вся эта орда в открытую говорит, что хозяевами здесь будут они! Русских слышат только Бастрыкин да Русская община! Поэтому руки прочь от них! Хватит гнобить русский народ!