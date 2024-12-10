Давно хотел написать про «Русскую Общину». Тема сложная, поэтому оперативно не получилось. Впервые узнал о такой организации в беседе М.
О «Русской Общине»
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ИЗ
Игорь Залевский
Вредная статейка. Заказухой и русофобией попахивает.
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5 час.
ИН
Ирина Некрасова
Руки прочь от РО! Только на нее и остается русским уповать, когда нигде больше не найти справедливости и защиты. На полицию и чиновников надежды давно НЕТ, им свой карман важнее судеб сограждан. А политика государства внушает опасения, что нас хотят заместить сразиатами и кавказцами, иначе никак не объяснить школы и детсады, битком набитые их отпрысками, поликлиники, где русские лица уже в меньшинстве, рынки, кишмя кишащие чернотой, целые районы в городах, оккупированные пришельцами, и т.д. и т.п. И вся эта орда в открытую говорит, что хозяевами здесь будут они! Русских слышат только Бастрыкин да Русская община! Поэтому руки прочь от них! Хватит гнобить русский народ!
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3 час.
Elena M
Порядок должна наводит только полиция. Никаких народных образований. За полицейскими есть хоть какой-то надзор, и за преступления они отвечают строже.
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3 час.
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