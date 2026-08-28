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СМИ: предполагаемая исполнительница теракта в Петербурге сбежала в Молдавию

СМИ: предполагаемая исполнительница теракта в Петербурге сбежала в Молдавию

По информации прессы, исполнительницей теракта в петербургской Славянке является 24-летняя гражданка России, которую завербовали украинские спецслужбы.

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