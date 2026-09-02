"ГЛОНАСС" и "Автодор" внедрят ИИ для определения ДТП на дорогах

Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич сообщил, что "ГЛОНАСС" и "Автодор" внедрят искусственный интеллект для выявления ДТП и передачи данных в службу "112".
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