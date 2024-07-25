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Петербургский дневник

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Байден в обращении к нации заявил, что заслуживает нового президентского срока

Байден в обращении к нации заявил, что заслуживает нового президентского срока

При этом он считает, что «настало время передать эстафету молодому поколению» Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил со специальным обращением к согражданам, в котором заявил, что, по его мнению, он заслуживает второго срока на президентской должности.

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