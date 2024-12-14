Мичков не дал Конекны забить «Миннесоте», подставив клюшку на линии ворот Флери

«Филадельфия» в гостях играет с «Уайлд» (0:2, третий период) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Во втором периоде форвард «Флайерс» Трэвис Конекны нанес бросок в пустой угол ворот Марка-Андре Флери.
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