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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков не дал Конекны забить «Миннесоте», подставив клюшку на линии ворот Флери

«Филадельфия» в гостях играет с «Уайлд» (0:2, третий период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Во втором периоде форвард «Флайерс» Трэвис Конекны нанес бросок в пустой угол ворот Марка-Андре Флери.

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