Главный нарколог Подмосковья рассказал о риске инфекций из-за курения вейпов

В России проходит Неделя поддержания и укрепления иммунитета. Главный внештатный нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что курение вейпов повышает риск развития инфекционных заболеваний и общего ухудшения состояния здоровья.
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