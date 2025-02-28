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Главный нарколог Подмосковья рассказал о риске инфекций из-за курения вейпов

Главный нарколог Подмосковья рассказал о риске инфекций из-за курения вейпов

В России проходит Неделя поддержания и укрепления иммунитета. Главный внештатный нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что курение вейпов повышает риск развития инфекционных заболеваний и общего ухудшения состояния здоровья.

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