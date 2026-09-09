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МОСИНФОРМ

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В ТиНАО отремонтируют самый длинный дом программы капремонта

В ТиНАО отремонтируют самый длинный дом программы капремонта

В Троицком и Новомосковском административных округах в этом году проведут капитальный ремонт 63 многоквартирных домов, в том числе самого длинного среди ремонтируемых зданий.

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