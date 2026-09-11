On This Day, Sept. 11: U.S. terror attacks leave nearly 3,000 dead

On Sept. 11, 2001, Islamist terrorists attacked the United States, crashing two hijacked airliners into the Twin Towers at New York's World Trade Center and another into the Pentagon outside Washington, and a fourth crashed in Pennsylvania.
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