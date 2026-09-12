В театре Никиты Михалкова покажут «Собачье сердце» с Шариком, созданным ИИ

В «Мастерской «12» Никиты Михалкова» готовится премьера по повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» в постановке Сергея Газарова.
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