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Украинские источники: Оборона в Авдеевке могла обрушиться из-за отказа части 3-й бригады ВСУ выполнить приказ

Украинские источники: Оборона в Авдеевке могла обрушиться из-за отказа части 3-й бригады ВСУ выполнить приказ

Одной из главных причин обрушения фронта в Авдеевке и вынужденного отступления украинских войск из города мог стать отказ подразделений переброшенной в город 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ выполнять приказ вышестоящего командования.

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