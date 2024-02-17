Украинские источники: Оборона в Авдеевке могла обрушиться из-за отказа части 3-й бригады ВСУ выполнить приказ

Одной из главных причин обрушения фронта в Авдеевке и вынужденного отступления украинских войск из города мог стать отказ подразделений переброшенной в город 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ выполнять приказ вышестоящего командования.
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