Вами восхитятся даже профессоры, если с легкостью ответите на 8/8 – ТЕСТ

Готовы активизировать свои чертоги разума? Тогда этот тест от ИА UssurMedia ждет вас. Всего несколько вопросов помогут понять, как дела с вашей эрудицией и будут ли вам аплодировать величайшие умы человечества.
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