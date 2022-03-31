Popcaketv

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Хочет пригласить русского избранника: Чимин планирует прийти на свадьбу Чонгука с Михаилом

Хочет пригласить русского избранника: Чимин планирует прийти на свадьбу Чонгука с Михаилом

Чимин (Jimin) поставил окончательную точку в отношениях со своим русским избранником Михаилом. Он даже начал спокойно жить после их разрыва и стал приходить в себя.

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