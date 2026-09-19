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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алиса Двоеглазова: «Сама не ожидала, что выйду на лед так рано. Только месяц назад прыгала тройные без каскадов, связок, не было ничего»

Фигуристка Алиса Двоеглазова прокомментировала свое выступление на контрольных прокатах сборной России.

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