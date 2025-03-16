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Психолог назвал ежедневные привычки, которые указывают на депрессию

Психолог назвал ежедневные привычки, которые указывают на депрессию

Каждый человек сталкивается в своей жизни с хорошими и плохими периодами, но некоторые ежедневные привычки могут указывать на более плохую ситуацию – депрессию, с которой живут порядка 280 млн человек во всем мире.

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