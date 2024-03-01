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Симоньян сообщила об обсуждении офицерами ФРГ ударов по Крымскому мосту

Симоньян сообщила об обсуждении офицерами ФРГ ударов по Крымскому мосту

Офицеры Германии обсуждали, как они будут наносить удары по Крымскому мосту. Такими сведениями в пятницу, 1 марта, поделилась главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, указав, что в ее распоряжении появилась аудиозапись с соответствующим разговором.

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