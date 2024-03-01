Симоньян сообщила об обсуждении офицерами ФРГ ударов по Крымскому мосту

Офицеры Германии обсуждали, как они будут наносить удары по Крымскому мосту. Такими сведениями в пятницу, 1 марта, поделилась главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, указав, что в ее распоряжении появилась аудиозапись с соответствующим разговором.
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