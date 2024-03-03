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Позитив для оптимистов

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Среди русских военнослужащих, переданных России Украиной в рамках обмена пленными 4 января нынешнего года, оказался предатель — самый настоящий, без кавычек и каких-то оговорок.

Среди русских военнослужащих, переданных России Украиной в рамках обмена пленными 4 января нынешнего года, оказался предатель — самый настоящий, без кавычек и каких-то оговорок.

ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВТОРОЙ ПОСЛЕ ПРЕДАТЕЛЯ КУЗЬМИНОВА: ВОЕВАВШЕГО ЗА ВСУ РЕЦИДИВИСТА РОССИЯ ПОЛУЧИЛА ПО ОБМЕНУ Среди русских военнослужащих, переданных России Украиной в рамках обмена пленными 4 января нынешнего года, оказался предатель — самый настоящий, без кавычек и каких-то оговорок.

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Комментарии
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ГС
Галина Соколова
Нам они не нужны всех обратно в У пожизненно без права въезда в Россию.
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11 час.
АК
Александр Кутуев
На кол!
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5 час.
ИИ
Иван Иванов
Контроль при попытке к бегству.
Ответить
3 час.

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