ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВТОРОЙ ПОСЛЕ ПРЕДАТЕЛЯ КУЗЬМИНОВА: ВОЕВАВШЕГО ЗА ВСУ РЕЦИДИВИСТА РОССИЯ ПОЛУЧИЛА ПО ОБМЕНУ Среди русских военнослужащих, переданных России Украиной в рамках обмена пленными 4 января нынешнего года, оказался предатель — самый настоящий, без кавычек и каких-то оговорок.