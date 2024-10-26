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Новости СВО. На Западе заявили о крупномасштабном отступлении ВСУ. Карта боевых действий на Украине на сегодня 27.10.2024

Новости СВО. На Западе заявили о крупномасштабном отступлении ВСУ. Карта боевых действий на Украине на сегодня 27.10.2024

На этом фоне стало известно о том, что ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт. На Западе заявили о крупномасштабном отступлении ВСУ По мнению немецкого журналиста Юлиана Репке, крупномасштабное отступление ВСУ из Селидово свидетельствует о том, что украинские силовики проигрывают битву за Донбасс.

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