Россиянка Бурлинова попросила США исключить ее из списка розыска ФБР

Экс-продюсер радиостанции «Говорит Москва», глава центра «Креативная дипломатия» Наталья Бурлинова попросила у генпрокуратуры США пересмотреть уголовное дело против нее и исключить ее из списка розыска ФБР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии