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Сенатор объяснил изменчивость в позиции Трампа по Украине

Сенатор объяснил изменчивость в позиции Трампа по Украине

Позиция президента США Дональда Трампа по Украине меняется, потому что госсекретарь США Марко Рубио ограждает главу Белого дома от людей с «более реалистичными» взглядами на конфликт, заявил в эфире Первого канала сенатор Владимир Джабаров.

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