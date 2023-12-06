«А на там Валера», — Буланова слила личную историю, как Семенович познакомила ее с молодым мужем

Жизнь исполнительницы Татьяны Булановой изменилась на 180° буквально за несколько лет. О том, что она снова выйдет замуж, будет счастлива в браке даже захочет родить избраннику детей и все это будет происходить в возрасте 54 лет, Буланова и подумать не могла, но один нелепый, казалось бы, случай, изменил всю ее жизнь.
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