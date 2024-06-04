ТАСС: Следственный комитет начал проверять Макаревича на призывы к экстремизму

Поводом стал разговор музыканта с пранкером, представившимся Владимиром ЗеленскимСледственный комитет России начал доследственную проверку лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом) на публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК).
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