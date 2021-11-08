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В Самаре ищут охрану для Дворца спорта 11 декабря 2021 года на ул. Молодогвардейской

Подрядчику предстоит найти охранников, которые будут физически развиты и морально устойчивы, а также вежливы, коммуникабельны и моральны устойчивы, так как 19 сотрудникам предстоит пребывать на 9 постах с 11 декабря 2021 года по 31 марта 2022 года.

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