В Самаре ищут охрану для Дворца спорта 11 декабря 2021 года на ул. Молодогвардейской

Подрядчику предстоит найти охранников, которые будут физически развиты и морально устойчивы, а также вежливы, коммуникабельны и моральны устойчивы, так как 19 сотрудникам предстоит пребывать на 9 постах с 11 декабря 2021 года по 31 марта 2022 года.