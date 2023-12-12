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Пострадавшие от аварии на теплотрассе в Юже дети провалились в яму по одному

Пострадавшие от аварии на теплотрассе в Юже дети провалились в яму по одному

Авария на теплотрассе в городе Южа в Ивановской области стала причиной ожогов пяти подростков. О том, как именно дети провалились в яму с кипятком, «360» рассказала секретарь школы, в которой учились пострадавшие дети.

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