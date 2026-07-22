Его хотел «Краснодар» Галицкого, а он выбрал «Локомотив». Интервью Коваленко: что у него не пошло в «Зените»?

О лишнем весе, раздутом эго и завышенных ожиданиях.«В апреле–мае Коваленко всех порадовал. Не только «Сочи», но и селекционеров больших клубов — его прогресс заметили», — говорил в интервью Sport24 по окончании прошлого сезона Игорь Осинькин.