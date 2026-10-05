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Царьград

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Фигуристы Валиева и Кондратюк выступили на шоу в Мексике

Фигуристы Валиева и Кондратюк выступили на шоу в Мексике

Фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк приняли участие в ледовом шоу в Мексике 3 и 4 октября. В августе их нейтральные статусы были аннулированы, а 24 сентября Кондратюк подал апелляцию в CAS.

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