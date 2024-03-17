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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев о финале против Алькараса: «Постараюсь бить сильнее, по линиям, подавать больше эйсов, чем в прошлом году»

Медведев о финале против Алькараса: «Постараюсь бить сильнее, по линиям, подавать больше эйсов, чем в прошлом году»

Он обыграл Томми Пола – 1:6, 7:6(3), 6:2. «Было очень сложно. Когда тут вечером прохладно, становится тяжело выжать что-то из подачи.

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