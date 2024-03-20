Важные научные проекты оказались под ударом из-за «политического решения»

ЦЕРН приостановил сотрудничество с российскими учеными. В новосибирском институте уверены, что это решение негативно повлияет на научные исследования и Европейского совета по ядерным исследованиям, и научных институтов РФ.
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