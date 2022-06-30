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Исполнителя хита I Believe I Can Fly приговорили к 30 годам тюрьмы за торговлю детьми

Исполнителя хита I Believe I Can Fly приговорили к 30 годам тюрьмы за торговлю детьми

Суд США приговорил американского певца Ар Келли (R. Kelly) к 30 годам тюрьмы за торговлю людьми. По мнению правоохранителей, исполнитель известного хита I Believe I Can Fly с сообщниками похищали и торговали людьми с целью сексуальной эксплуатации.

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