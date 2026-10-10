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Синдром дырявого кишечника: врач объяснила, это диагноз-миф или реальная проблема

Синдром дырявого кишечника: врач объяснила, это диагноз-миф или реальная проблема

Каждый год появляются диагнозы, которых нет в официальной медицине. Нам рассказывали про шлаки и токсины, теперь появился «синдром дырявого кишечника».

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