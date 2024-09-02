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Ростех

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Ростех расширяет производство бортовой электроники для гражданских авиалайнеров

Ростех расширяет производство бортовой электроники для гражданских авиалайнеров

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) в рамках программы импортозамещения до конца года наладит в Ставрополье серийное производство бортовой электроники для отечественных перспективных авиалайнеров SJ-100 и МС-21.

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