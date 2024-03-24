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  • tatyanadavydkina
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За эту трагедию ответят все. Россия - это локомотив, который уже невозможно остановить

За эту трагедию ответят все. Россия - это локомотив, который уже невозможно остановить

 Вчера 1K прочитали Почему я уверен, что наши доберутся до всех, кто причастен к тому, что было в «Крокус Сити Холле»? Да потому что наши спецы уже делали это всё и не раз, нужно только время.

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Комментарии
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Александр
Лизнул,так лизнул. Создать своими руками проблему, и теперь изображать попытку её решения. Главные крышеватели мигрантов это правительство и президент, На прямой линии не пропустили ни одного вопроса про  мигрантов, да и в обращении к федеральному собранию ни слова. Типа такой проблемы нет. Печально это,,вот и получили,но пока всё равно, судя по выступлению президента, положительных для нас изменений не будет.Так и будут избивать,убивать,грабить,насиловать простых людей под покровительством купленного диаспорами МВД.
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14 час.
Ольга
Пошло вон, ципсото.
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10 час.

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