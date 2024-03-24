За эту трагедию ответят все. Россия - это локомотив, который уже невозможно остановить

Александр

Лизнул,так лизнул. Создать своими руками проблему, и теперь изображать попытку её решения. Главные крышеватели мигрантов это правительство и президент, На прямой линии не пропустили ни одного вопроса про мигрантов, да и в обращении к федеральному собранию ни слова. Типа такой проблемы нет. Печально это,,вот и получили,но пока всё равно, судя по выступлению президента, положительных для нас изменений не будет.Так и будут избивать,убивать,грабить,насиловать простых людей под покровительством купленного диаспорами МВД.